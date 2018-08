Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor pe care le deținem cei doi ar fi fost impreuna azi noapte și ar fi consumat bauturi alcoolice. Acest fapt ar fi stat la baza declanșarii unui conflict spontan intre cei doi frați vitregi, in incinta unei locuințe particulare. In urma loviturilor repetate primite in zona pieptului,…

- Un apel la numarul unic de urgența 112 a alertat forțele de intervenție la Arad. Un tanar a anunțat ca un baiat in varsta de 28 ani a intrat in apele lacului de la Tauț și nu a mai fost vazut. In urma apelului, au intervenit Detașamentul de Pompieri din Ineu cu un Duster, o […] The post Un tanar de…

- Un șofer din Arad i-a șocat pe toți cei din jur cu gestul sau neinfricat. Totuși, acest lucru i-a adus o amenda uriașa. Acesta s-a urcat pe plafon in timp ce mașina se afla in mers. In autoturism...

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident cu masina pe care o furase de la tatal sau, in cartierul Kuncz din Timisoara, lovind mortal un copil de 3 ani si ranind o fata si o femeie care se aflau pe strada. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati…

- Acoperisul unei case din cartierul Gradiste, de pe strada Razvan, a cedat astazi si s-a prabusit. Proprietarii lucrau de cateva zile sa schimbe tiglele, dupa cum au afirmat surse din vecini, cand structura de lemn a acoperisului a cedat sub greutatea tiglelor noi. Intreaga structura a cazut cu un zgomot…

- Un tanar care si-a omorat fratele mai mare cu mai multe lovituri de cutit a fost condamnat la opt ani de inchisoare printr-o decizie definitiva a Curtii de Apel Ploiesti. In prima instanta, criminalul primise o pedeapsa cu un an si patru luni mai mica.

- Oamenii legii au retinut doi suspecti in cazul omorului unui tanar de 30 de ani, batut cu bestialitate de un grup de indivizi in fata unui club de noapte din Chisinau. Este vorba de doi tineri, ambii luptatori K-1.