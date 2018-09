Stiri pe aceeasi tema

- Marea a facut o noua victima. Un tanar in varsta de 31 de ani și-a pierdut viața miercuri dupa-amiaza, dupa ce s-a avantat in mare. Este al 26-lea caz inregistrat in acest sezon, la Constanța.

- De pe patul de spital, cu piciorul fracturat si operat, una dintre persoanele ranite serios, vineri, in Piata Victoriei in timpul interventiei jandarmilor la mitingul diasporei, a facut un apel pe Facebook cerand ajutorul internautilor pentru a-l putea cunoaste pe cel care i-a salvat viata.

- La data de 30 iulie a.c., ora 02.30, politia a fost sesizata prin SNUAU 112, despre faptul ca, un tanar, de 27 ani, din Dorolea, ameninta ca se sinucide si isi provoaca taieturi superficiale, pe corp. A intervenit cu operativitate o echipa de politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Birgaului…

- In aceasta saptamana, prof. dr. Mihai Ionac de la clinica de chirurgie vasculara a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Pius Branzeu” din Timisoara, impreuna cu medici radiologi interventionisti, au realizat o noua premiera medicala nationala. Ei au efectuat cu succes o procedura endovasculara, si…

- Un autoturism condus de un tanar de 24 ani, din Balești, in timp ce se deplasa pe D.N. 67, pe raza localitații de domiciliu, a efectuat virajul la stanga pt a intra pe un drum lateral, moment in care a fost lovit de un alt autoturism, condus de un tanar de 24 ani, din aceeași localitate, care se…

- Pentru creșterea gradului de siguranța rutiera in randul participanților la trafic si ca urmare a neregulilor constatate in ultimele 72 de ore, politistii rutieri au aplicat 365 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 157.535 de lei si au retinut, in total, 46 de permise de conducere.

- Un jandarm a intervenit si a scos un tanar din flacarile care au cuprins o vilcanizare și doua case de pe strada Musicescu. Jandarmul se afla in timpul sau liber, in trecere in zona iar ... The post Un jandarm – erou din Timisoara. El a salvat viata unui tanar prins intr-un incendiu appeared first on…

- Despre ultimii ani din viata marelui poet s-au scris multe. Putini sunt, insa, cei care au habar ca viata lui Eminescu a stat sub semnul neajunsurilor. Juristul si istoricul roman Nicolae Densusianu l-a cunoscut pe Mihai Eminescu in 1867, la Sibiu, atunci cand poetul, la varsta de 17 ani, si era deja…