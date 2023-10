Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce a vandalizat mai multe mașini pe raza orașului Moreni. Din investigațiile efectuate a reieșit ca, in zilele de 10 și 21 octombrie, barbatul ar fi zgariat cu un obiect dur caroseria unui autoturism parcat, pe strada Republicii, și ar fi distrus…

- Un tanar din Onești s-a ales cu o noapte in arestul IPJ Bacau și cu un dosar penal in care este cercetat pentru trei infracțiuni, dupa ce a fost prins de polițiști beat și cu permisul suspendat, la volanul unei mașini pe care a furat-o. Pe data de 13 octombrie, in jurul orei 02.00, o […] Articolul Trei…

- Au aparut primele imagini cu accidentul in care medicul de la Institutul Marius Nasta, acuzat de DNA pentru luare de mita si aflat sub control judiciar, si a pierdut viata. Au aparut primele imagini cu accidentul in care medicul de la Institutul Marius Nasta, acuzat de DNA pentru luare de mita si aflat…

- Doua persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori și proxenetism au fost arestate și 12 au fost plasate sub control judiciar, iar trei autoturisme de lux au fost ridicate, dupa perchezițiile ce au urmat operațiunii „Calypso”, desfașurate in Constanța.

- Baiatul de 15 ani care a taiat cauciucurile mai multor mașini din Constanța a primit control judiciar, dupa reținerea de 24 de ore. Adolescentul a mai fost cercetat pentru incendierea unui bloc și alte furturi.

- Un tanar de 27 de ani, din Manești, a ajuns sub control judiciar 60 de zile dupa ce a fost depistat beat și fara permis de conducere la volan. Barbatul a fost prins de polițiștii morenari, luni seara, șofand pe strada Cimitirului, din comuna Vladeni. Inițial, acesta a fost reținut pe baza de ordonanța…

- Un tanar de 24 de ani este cercetat de polițiști in urma scandalului petrecut in plina strada in satul Caprioru, in seara de 13 august, in care au fost implicate mai multe persoane. Barbatul se afla sub control judiciar pentru 60 de zile, dupa ce inițial a fost reținut pentru 24 de ore. In acea seara…

- Tribunalul Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa scape arestul la domiciliu și raman doar cu control judiciar, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol. In ar