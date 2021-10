Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1-12 noiembrie, in facilitați de instruire ale Armatei Romaniei si in zonele din vecinatatea localitaților Reghin, Bradet, Miercurea Ciuc, Mihail Kogalniceanu și Sangeorgiu de Mureș se va desfașura exercițiul Forțelor pentru Operații Speciale "Junction Strike 2021 (JUST 21)". Potrivit informațiilor…

- In județul Mureș avem cea mai batrana padure din Romania, declarata oficial astfel chiar de Romsilva. Nu e greu sa ajungi acolo, chiar daca noua ne-a luat mult pana am ajuns unde trebuia. Nu gasești niciun indicator care sa te indrume inspre locul care a fost martor la istoria de vreo 600 de ani a Vaii…

- Ministerul Sanatatii a anunțat ieri ca a finalizat repartitia dozelor de anticorpi monoclonali donate de Italia. Astfel, 5.206 fiole ajung in 134 de unitati sanitare cu paturi din Romania pentru tratarea unui numar de peste 2.600 de pacienti. Șase spitale din județul Mureș vor primi fiole de anticorpi…

Accident pe DJ 152A

- Autoritațile spun ca s-a ajuns la aceasta decizie drastica deoarece puiul a fost ranit de o combina care recolta porumbul. Astfel, picioarele din spate i-au fost amputate, dar din pacate ranile au fost imcompatibile cu viața, a precizat pentru Agerpres comisarul șef al Garzii de Mediu Harghita, Kovasznai…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs in aceasta dimineata, la ora 5:01, in judetul Valcea. Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la o adancime de 2 km. Luna aceasta in Romania s-au produs 4 cutremure…

- Adrian Giurgiu, deputatul de Mureș al USR PLUS, preocupat in permanența de identificarea, promovarea și implementarea unor soluții care sa conduca la modernizarea Romaniei, cu impact major in viața oamenilor, a profitat de vacanța parlamentara pentru a avea numeroase intalniri, in țara și strainatate,…

- Patru frati romano-olandezi, Tymon, Eliot, Dafydd si Lemuel Cotoarba, au deschis, la Sighisoara, primul Muzeu Fusion Media din Romania, 100% independent, dupa ce au decis sa renunte la viata din Occident, pentru a se dedica promovarii istoriei tarii noastre. Cei patru frati Cotoarba sustin ca istoria…