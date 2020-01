Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea de Anul Nou s-a terminat cu o tragedie pentru un grup de britanici. Anglia e socata de cazul lui Gary McLaren. Aflat alaturi de prieteni in Thailanda pentru Revelion, McLaren a fost omorat de artificiile care i-au explodat in fata. Gary a incercat sa lanseze un proiectil in aer,…

- Un tanar de 27 de ani din Ocoliș a decedat in ultimele ore ale anului 2019 intr-un accident rutier, in timp ce se indrepta spre petrecerea de Anul Nou, pe un drum din Munții Apuseni. Accidentul s-a produs marti seara, 31 decembrie 2019, in jurul orei 21.00 pe teritoriul comunei Ocolis. Tanarul conducea…

- Ziarul Unirea FOTO| Tragedie la cumpana dintre ani. Un tanar de 27 de ani din Alba a murit in accident pe drumul spre petrecerea de Revelion Tragedie la cumpana dintre ani. Un tanar de 27 de ani din Alba a murit in accident pe drumul spre petrecerea de Revelion A murit in ultimele ore ale anului 2019…

- Va doriți sa aveți parte de o petrecere de excepție la trecerea dintre ani? Daca inca nu v-ați facut planuri pentru noaptea de Revelion, va așteptam la MYA NOVA EVENTS, care cu siguranța va va impresiona prin sala moderna și impunatoare, dar și prin meniul bogat și prin programul artistic diversificat.…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Sacele spre Navodari. Acum, in acel loc a fost amplasata o cruce alba de marmura, care are pe ea versurile poeziei "Gand", scrisa de Nicu Alifantis, scrie wowbiz.ro. Bomba in ancheta mortii lui Razvan…

- O femeie a murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe raza localitatii Ciopeia din Hunedoara, dupa ce s-a izbit de un microbuz care transporta sicrie. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineata, pe DN 66, in zona localitatii Ciopeia, dupa ce o femeie in varsta de 50 de ani, din Hateg,…

- Situație TRAGICA in comuna Poiana Vadului, unde un localnic a murit strivit de un copac, lasand in urma lui patru copii minori. In satul Dosu Vasești din comuna Poiana Vadului, județul Alba, a avut loc vineri, 25 octombrie 2019, un eveniment nefericit. In jurul orei 11.00, un localnic al comunei a murit…

- Un sofer a murit pe loc, in aceasta dimineata, pe autostrada A3 Gilau –Turda, dupa ce a intrat cu masina, un VW Golf, intr-un TIR. Accidentul s-a produs in jurul ore 5.30, la kilometrul 18, pe sensul catre Turda. Din motive necunoscute, soferul unui VW Golf, un tanar de 20 de ani domiciliat in localitatea…