Un tânăr de 26 de ani din Remeți condamnat la pedeapsa cu închisoarea Ieri, politistii au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de catre Judecatoria Sighetu Marmației, privind un tanar de 26 de ani din Remeți. Acesta este condamnat la pedeapsa inchisorii de 5 ani și 8 luni sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și uz de fals. Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

