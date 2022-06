Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi dimineata, din Baza 90 Otopeni, pentru a transporta un pacient cu arsuri de la Iasi la Viena, informeaza Ministerul Apararii Nationale. Echipa medicala care monitorizeaza pacientul pe timpul zborului…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, 9 iunie, in jurul orei 9.15, din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Iasi - Viena, a unui pacient cu arsuri. Echipa medicala care…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, 9 iunie, in jurul orei 9.15, din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni Iasi Viena, a unui pacient cu arsuri.Echipa medicala care monitorizeaza…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane configurata pentru misiuni medicale a decolat marti din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Iasi - Milano a unui nou-nascut cu malformatii cardiace, aflat in stare grava, informeaza MApN.…

- Un barbat a murit, vineri, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit, in Halta Badeni, de trenul personal care circula pe ruta Harlau – Iasi, informeaza AGERPRES . „Trenul personal a intrat in coliziune cu un autoturism. In urma accidentului este o victima inconstienta, incarcerata, conducatorul…

- O aeronava a Forțelor Aeriene Romane a transportat in Capitala doi pacienți ucraineni, in varsta de 29 și 41 de ani, care vor urma tratamente de recuperare medicala, a informat Ministerul Apararii. Potrivit informațiilor Libertatea, nu este vorba despre militari.„O aeronava C-27 J Spartan a Forțelor…

- Tanara ieseanca plecata la studii in Germania si lovita acolo de o boala cumplita a ajuns din nou in stare grava in Germania, la 4 ani dupa ce a primit plamani noi si o noua sansa la viata. Alexandra a fost preluata din Romania de o aeronava a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale.…

- Doua transplanturi de rinichi au fost realizate zilele trecute in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" din Iasi. Interventiile chirurgicale au fost posibile in urma prelevarii de organe care a avut loc la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu" Iasi.…