Un tânăr de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan în Piața Romană Un tanar de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in zona Piața Romana din Capitala. Incidentul a avut loc marți, in jurul orei 19, langa parcul Gradina Icoanei. Barbatul a ieșit din casa sa iși ia comanda de mancare și in fața porții un șobolan a sarit pe el. Tanarul de 26 de ani a ajuns la spitalul Matei Balș din București o ora mai tarziu și a primit antitetanus și antirabic. Medicii i-au prescris tratament cu 5 antirabicuri vreme de 5 saptamani (adica unul pe saptamana). The post Un tanar de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in Piața Romana appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc marți seara, langa parcul Gradina Icoanei din Piața Romana. Tanarul a ieșit din casa, iar la poarta un șobolan a sarit pur și simplu pe el și l-a mușcat. Dinții rozatoarei au perforat adidasul tanarului, astfel incat mușcatura i-a provocat o rana sangeranda. Tanarul de 26 de ani…

- Un barbat de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in centrul Capitalei. Incidentul s-a petrecut in apropierea parcului Gradina Icoanei, in jurul orei 19.00, transmite antena3. Acesta a sunat la 112 și a...

- Un tanar de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in zona Piața Romana din Capitala. Incidentul a avut loc marți in jurul orei 19, langa parcul Gradina Icoanei. Barbatul a ieșit din casa sa iși ia comanda de mancare și in fața porții un șobolan a sarit pe el. Tanarul de 26 de ani a ajuns la…

- Un tanar de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan in zona Piața Romana din Capitala. Incidentul a avut loc marți in jurul orei 19, langa parcul Gradina Icoanei. Baiatul a ieșit din casa sa iși ia comanda de mancare și in fața porții un șobolan a sarit pe el. Tanarul de 26 de ani a ajuns la…

- Un incident grav a avut loc joi in Capitala. Un copil de 11 ani a fost ranit dupa ce o bucata din tencuiala unui bloc a cazut peste el. Incidentul a avut loc pe Șoseaua Alexandriei, in Sectorul 5. Martorii spun ca tencuiala s-a desprins de la un balcon aflat la etajul 6. La fața locului a ajuns o ambulanța,…

- Prin intermediul proiectului „Strazi Deschise” bucureștenii au acum ocazia sa se plimbe in șapte zone pietonale din Capitala, chiar pe bulevard. Asta pentru ca in fiecare sfarșit de saptamana, pana in luna octombrie, in anumite zone din București circulația mașinilor este restricționata. Oamenii se…

- Un incident tragic a avut loc, luni dimineața, intr-o școala din București. Un dulap a cazut peste un copil. Elevul a suferit mai multe traumatisme și a fost dus la spital. Incidentul s-a petrecut la școala numarul 206 din București, conform Digi24 . Medicii de pe ambulanța au acordat primele ingrijiri…

- Un copil in varsta de patru ani, care marti dimineata a cazut de la etajul unu al unui bloc din Pitesti, va fi transportat la Bucuresti, el fiind intubat si ventilat mecanic. Imediat dupa cadere, micutul era constient si spunea ca il doare o mana, insa starea lui s-a agravat. Incidentul s-a produs,…