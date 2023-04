Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de joi spre vineri, la ora 04.16, polițiștii din Borșa au fost sesizați de catre o femeie, prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca fiul sau a fost implicat intr-un accident rutier fara a oferi detalii cu privire la locul in care acesta s-ar fi produs. In urma verificarilor efectuate,…

- Doi polițiști din județul Teleorman au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat cu mașina. Accidentul a avut loc in comuna Galateni, pe drumul județean 601 C. Potrivit IPJ Teleorman, agenții de la Secția 11 Politie Rurala erau in misiune și aveau semnalele luminoase in funcțiune. La un moment dat, autospeciala…

- Un tanar de 20 de ani din Farau s-a izbit cu mașina intr-un cap de pod, dupa ce a pierdut controlul volanului Un tanar de 20 de ani din Farau s-a izbit cu mașina intr-un cap de pod, dupa ce a pierdut controlul volanului Un tanar de 20 de ani din Farau a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea…

- Doua fetite au fost ranite și transportate la spital, sambata dupa-amiaza, dupa autoturismul in care se aflau s-a rasturnat, in apropiere de Ploiesti, informeaza News.ro. Accidentul a avut loc pe drumul national 1, la cativa kilometri de Ploiesti, in dreptul orasului Baicoi. Autoturismul in care cele…

- Accidentul a avut loc in cursul dimineții in comuna Mihai Viteazu, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Pompierii de la Detașamentul Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in comuna Mihai Viteazu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 06:20, iar la misiune au luat…

- FOTO: ACCIDENT rutier provocat de un tanar din Alba, pe DN 14, in Sibiu. O mașina s-a rasturnat, o persoana a ajuns la spital Un șofer de 21 de ani din județul Alba a provocat duminica un accident de circulație pe DN 14, intre localitațile Copșa Mica și Tarnava din județul Sibiu. Din primele informații,…

- Doi politisti au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau a cazut de pe un pod in raul Bahlui, in judetul Iasi, in timp ce urmareau un autoturism condus de un tanar fara permis auto. Accidentul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Harlau, judetul Iasi. Politistii au efectuat…

- Astazi, o șoferița s-a rasturnat cu mașina in afara localitații Petrești, comuna Mintiu Gherlii, dupa ce ar fi pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila. La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 17.20, polițiștii au fost sesizați pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe…