- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters.Politia 39;ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului 39;, a anuntat radio…

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard, citat de AFP si Reuters. Politia a indicat ca trateaza incidentul…

- Un tanar in varsta de 22 ani din municipiul resedinta a fost retinut dupa ce l-a injunghiat mortal, cu un cutit, pe un alt tanar de aceeasi varsta, in timpul unui conflict spontan, se arata intr-un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu. "Politistii giurgiuveni…

- Tragedie in lumea muzicii! Rapperul Incognito (23 de ani), membrul formației Moscow 17, a fost a murit dupa ce a fost injunghiat. Crima a avut loc in sudul Londrei. Alte doua persoane au fost ranite in același incident. Incognito, pe numele sau real Sidique Kamara, in varsta de 23 de ani, era o figura…