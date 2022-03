Un tânăr de 25 de ani din Iași a furat dintr-un magazin șampon și pastă de dinți Polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Iași au reținut pentru 24 de ore un tanar de 25 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt. Din investigațiile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca in dimineața zilei de 26 martie a.c., acesta ar fi sustras mai multe bunuri (10 sticle cu șampon și 13 tuburi cu pasta de dinți) dintr-un magazin, ulterior fiind depistat pe raza municipiului Iași, de catre polițiștii locali. Tanarul banuit de comiterea faptei a fost prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe langa Judecatoria Iași, fața de acesta fiind dispusa masura preventiva… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

