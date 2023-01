Stiri pe aceeasi tema

- Metroul din București va circula toata noaptea de Anul Nou, anunța compania Metrorex, care a facut public și programul de circulație a trenurilor. Și autobuzele care au program regulat de noapte vor circula in noaptea de Revelion. Toate liniile de metrou din Capitala vor fi deschise in noaptea de Revelion,…

- Incendiu de proporții, in noaptea de duminica spre luni, in Capitala. Magazinele din Piața 1 Decembrie au ars complet, dupa ce flacarile uriașe au cuprins spațiul comercial. Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apa și spuma, patru autospeciale pentru intervenție și salvare de…

- Pregatirile pentru Reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO sunt in toi, anunța MAE. Luni sosește la București șeful NATO, Jens Stoltenberg, iar marți și miercuri vor avea loc lucrarile Reuniunii, la Parlament, unde vor fi prezenți toți miniștrii de Externe din țarile membre ale Alianței, alaturi de…

- Salariatii din serviciile de Ambulanta demareaza, incepand de marti, un protest pe termen nelimitat, iar masinile operative vor purta mesajul ”Protest national”. Tot marti, sindicalistii organizeaza o actiune de protest in Capitala, fiind asteptati peste o mie de sindicalisti. BNS anunta, incepand de…

- O mașina a luat foc, luni dimineața, intr-o parcare din București, iar flacarile s-au extins la fațada unui bloc. „In urma cu scurt timp am fost solicitați pentru a interveni pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in strada Aron Cotrus. Flacarile s-au extins la fațada cladirii și au…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Moarte suspecta intr-un hotel din Capitala. Un ucrainean a fost gasit decedat in baie, de catre angajați. Poliția a declanșat cercetari. Trupul neinsuflețit al ucraineanului, in varsta de 35 de ani, a fost gasit intr-o camera a unui hotel din Capitala, de pe Bulevardul Timișoara. Angajații care l-au…

- A fost protest, marți seara, in Capitala, dupa ce viața unui tanar de 19 ani a fost curmata brusc, de un șofer de 69 de ani, care l-a lovit pe o trecere de pietoni. Locuitorii au ieșit in strada sa ceara autoritaților sa ia masuri pentru ca in zona au loc frecvent accidente rutiere. Protestul […]