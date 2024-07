Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 18 iulie, a fost emisa ordonanța de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tanar de 23 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 12 iulie a.c., un barbat a sesizat Poliția municipiului Baia Mare cu privire la faptul ca in cursul nopții de 11 spre […]…

- Serie de infracțiuni comise de un tanar in varsta de 18 ani, in localitatea aradeana Savarșin. Adolescentul beat a furat o mașina, cu care a facut un accident, apoi a fugit de polițiști. „La data de 13 iunie, in jurul orei 18:30, polițiștii Secției 8 Rurala Savarșin au fost sesizați despre faptul ca,…

Tanar din Rozavlea prins rupt de beat la volan pe D.J. 186C Ieud

- La data de 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 23 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 25 mai a.c., in jurul orei 09.00, Poliția…

- Un tanar de 19 ani din Cugir REȚINUT dupa ce ar fi furat, in mai multe randuri, de la o varstnica o suma totala de 6.700 de euro: Este cercetat de catre polițiști Un tanar de 19 ani din Cugir REȚINUT dupa ce ar fi furat, in mai multe randuri, de la o varstnica o suma totala de 6.700 de euro: Este cercetat…

- Doar 30 de minute le-a luat ieri polițiștilor din Baia Mare pentru soluționarea unei talharii. Activitațile specifice desfașurate cu promptitudine s-au concretizat in identificarea și reținerea unui tanar care a fost depus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva. In fapt, la data de 23 mai, ora…

- Un tanar care avea asupra lui un pistol de tip airsoft a fost depistat pe strada Piezișa din Cluj-Napoca, iar arma a fost confiscata.Poliția a precizat ca in 28 aprilie, in jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Cluj-Napoca, ”in timp ce desfașurau activitați de prevenire și combatere…