Un tânăr de 24 de ani, aruncat dintr-un tren în urma unui scandal Un grav incident a avut loc, miercuri, in trenul care circula pe ruta Lugoj - Ilia, in dreptul localitatii Manastiur. Un barbat de 34 de ani l-a impins din tren pe un tanar de 24 de ani, dupa ce s-au certat. Un echipaj SMURD l-a preluat pe barbatul cazut si, dupa ce i s-au acordat primele ingrijiri medicale, acesta a fost transportat la spital. Politistii au luat semnalmentele agresorului si l-au cautat, el fiind gasit la Deva si dus la audieri. Pe numele barbatului, care este din Calarasi, a fost intocmit un dosar penal pentru tentativa de omor. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

