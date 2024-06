Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic in Arad. Un tanar, in varsta de 21 de ani, s-a stins din viața, dupa ce s-a ciocnit de autobetoniera. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului.

- Accident produs marți, in jurul pranzului, la Deva. Un șofer nu i-a acordat prioritate unui motociclist intr-o intersecție, lovindu-l cu mașina. Din nefericire, acesta din urma a murit cateva ore mai tarziu, la spital.

- Un grav accident de circulație s-a petrecut pe DN 67, in judetul Valcea! Un barbat in varsta de 65 de ani și-a pierdut viața, iar alte doua femei au fost grav ranite. In cazul șoferului de autocar, in urma testarii cu aparatul etilotest, a reieșit un rezultat de 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Un accident grav a avut loc, luni seara, in afara localitații Gheboieni, dupa ce o un tanar șofer, de 23 de ani, s-a infipt cu mașina intr-un stalp de electricitate. Groaznicul accident s-a produs pe un sector de drum intr-o curba, dupa ce barbatul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare.…

- Mehedinti: O tanara de 19 ani a murit intr-un accident rutier, dupa ce a ajuns cu masina pe contrasens si a lovit un TIRO tanara de 19 ani, care se afla pe DN 6 la volanul unei matini, a murit, marti seara, dupa ce a patruns cu autoturismul pe contrasens si a fost lovita in

- Un tragic accident de circulație a avut loc seara trecuta pe o șosea din Constanța. Florin, un tanar in varsta de 21 de ani, s-a stins din viața in ziua in care ar fi trebuit sa iși serbeze onomastica. A murit dupa ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu mașina de un stalp.

- Un tanar in varsta de 21 de ani, din localitatea Copaciu, judetul Giurgiu, a decedat joi seara, intr-un accident rutier, dupa ce a condus o motocicleta neinmatriculata si fara a poseda permis de conducere si a intrat intr-un stalp de beton de pe marginea DN 6, potrivit Agerpres. "Aseara, la ora 21:30,…

- Un accident rutier cumplit a avut loc, luni dupa-amiaza, 25 martie 2023, in Iași. Doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un camion.