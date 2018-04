Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic in Bacau, patru case și doua adaposturi de animale fiind cuprinse de flacari. Pompierii au stabilit ca focul a fost pus intenționat de catre fiul proprietarului uneia dintre locuințele incendiate. Incendiul s-a extins pe o suprafața de peste 500 de metri patrați. Pompierii au intervenit…

- Efective numeroase de pompieri intervin in aceste momente pentru stingerea unui incendiu de vegetație forestiera izbucnit in localitatea bacauana Apa Asau, din comuna Așau. S-au deplasat la fața locului pentru a interveni grupa operativa a Inspectoratului pentru Situații de Urgența și forțe și mijloace…

- Locomotiva trenul InterRegio 1642, Baia Mare – Bucuresti, a luat foc joi seara, in statia Galgau, cei circa 100 de calatori coborand singuri din tren, potrivit precizarilor facute pentru AGERPRES de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi. “Garda…

- Un vagon incarcat cu benzina a deraiat miercuri seara pe calea ferata, in cartierul Tache. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Maior Constantin Ene” al județului Bacau au fost chemați sa intervina. Conform maiorului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- De ieri și pana pe 30 martie, in intervalul orar 9-16, in toate subunitațile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui vor fi organizate manifestari de tipul “Ziua Porților Deschise”, la care elevii pot participa in cadrul programului “Școala Altfel: Sa știi Mai Multe,…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu produs la sediul postului de politie din comuna vasluiana Feresti, din primele cercetari reiesind ca focul ar fi fost provocat intentionat, conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Pompierii de la Stația Vidra, au o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma, și reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU), intervin la aceasta ora (20.50) pentru stingerea unui incendiu anunțat la un adapost de animale din comuna Negrilești, punct Dealul Fagilor. Intervenția…