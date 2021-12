Un tânăr de 23 de ani care se ducea la munte a făcut stop cardiac la volan Un tanar de 23 de ani a murit dupa ce a facut stop cardio-respirator la volanul mașinii pe care o conducea. ISU Brașov a trimis trei echipaje medicale, dar tanarul nu a mai putut fi salvat. Tanarul de 23 de ani se afla la volanul unui autoturism, la iesire din Rasnov spre Bran, cand a […] The post Un tanar de 23 de ani care se ducea la munte a facut stop cardiac la volan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

