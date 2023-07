Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani a murit vineri noaptea, dupa ce a fost prins sub o balotiera atașata unui tractor care a luat foc, anunța ISU Bihor. Incendiul a fost, cel mai probabil, generat de defecțiuni la presa de balotat.„In noaptea de vineri spre sambata, 08 iulie a.c., in jurul orei 01.00, ISU Bihor…

- La data de 15 iunie ora 02.26, un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate, autoturismul condus de un barbat de 29 de ani din comuna Straja. Conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul DrugTest …

- Un tanar de 22 de ani, care avea mandat de arestare pentru o perioada de 3 ani a fost prins de o patrula de poliție in timp ce se plimba pe strada Alexei Tolstoi din Bacau. Barbatul este acuzat pentru savarsirea infracțiunii de instigare la efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, iar…

- Un tanar din Alba a murit marti intr-un accident de munca, dupa ce a fost prins sub cupa unui utilaj agricol."Un barbat de 30 de ani, din Dostat, angajat al unei societati comerciale, in timp ce executa lucrari la un utilaj agricol, pe raza localitatii Boz, a suferit un accident de munca, in urma…

- Inconștiența totala pentru un tanar șofer din Targoviște care a fost prins baut la volan de doua ori in aceeași noapte, de polițiștii dambovițeni. Acesta a fost depistat de oamenii legii in timp ce gonea cu autoturismul pe strazile municipiului. Prima data, dupa ce a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Un tanar de 18 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Zervesti catre Muntele Mic, in judetul Caras-Severin. Masina in care se afla s-a izbit de un copac apoi a fost proiectata in alt pom aflat pe sensul opus de mers. Politistii…