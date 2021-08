Stiri pe aceeasi tema

- Fanii Ralucai Badulescu au sesizat schimbarea pe care a facut-o aceasta. Cum a reușit vedeta sa intinereasca cu 15 ani? Cei care o urmaresc pe rețelele de socializare au felicitat-o pentru noua imagine. Raluca Badulescu a intineri cu 15 ani: ce procedura și-a facut vedeta? Raluca Badulescu a marturisit…

- Alin Oprea a comis-o! Cunoscutul cantareț a plecat in vacanța alaturi de partenera sa, Medana, așa ca nu a uitat de fanii sai și le-a dezvaluit o fotografie inedita din locația pe care a ales-o. Totuși, mulți au observat un detaliu bizar. Ce gafa a facut Alin Oprea. Toți fanii au observat Alin Oprea…

- Unul dintre cele mai celebre și controversate cupluri se destrama? Ce se intampla, de fapt, cu Monica Gabor și Mr. Pink. Dupa ce au circulat zvonuri potrnivit carora cei doi soți ar fi pe cale de a se separa, iata ce detaliu au observat fanii. S-au desparțit, oare, Monica Gabor și Mr. Pink? Monica Gabor…

- Gina Pistol posteaza frecvent fotografii cu bebelușul ei, insa niciodata nu a dorit sa ii arate chipul. Fanii incearca sa vada cum arata, de fapt, micuța Josephine, din fotografiile strategice pe care Gina Pistol le ofera, dar de data aceasta un detaliu buclucaș le-a atras atenția tuturor internauților…

- Andreea Marin pare ca a intinerit cațiva ani buni de cand se iubește cu Adrian Brancoveanu, cel care i-a adus liniște in viața și alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Andreea Marin, indragostita pana peste cap Vedeta este indragostita pana peste cap și, deși rezervata in gesturi…

- Au aparut rezultatele necropsiei in cazul asasinarii omului de afaceri aradean Ioan Crisan. Potrivit unor surse din ancheta, barbatul a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla a explodat in parcarea unui supermarket din Arad. Asadar, anchetatorii au stabilit ca persoana decedata la volanul mașinii…