- FOTO| ACCIDENT RUTIER: Un șofer din Alba s-a RASTURNAT cu mașina, intr-o intersecție din Cluj-Napoca Un accident rutier s-a petrecut astazi, 27 iunie, in Municipiul Cluj-Napoca, in el fiind implicat și un șofer din județul Alba. Conform reprezentantilor Ipj Cluj la data de 27 iunie a.c, in jurul orei…

- ACCIDENT rutier langa Albac: O șoferița a intrat in coliziune cu o autoutilitara care staționa pe marginea drumului. Șoferul acesteia, dus la SPITAL La data de 09 iunie 2021, in jurul orei 17.00, pe DN 75, pe raza localitații Albac, o tanara, de 19 ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un echipaj de descarcerare, o ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere cu apa si spuma au fost mobilizate ieri dimineata, in jurul orei 7.30, pe Centura de Est, in dreptul localitații Corlatești. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova,…

- O copila in varsta de 5 ani a murit intr-un accident de circulatie produs pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, din judetul Suceava. Fata a traversat strada si a ajuns in spatele masinii care i-a curmat viata.

- Sambata, 24 aprilie, la ora 17.55, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel de urgența 112 despre faptul ca, pe strada Fantana a avut loc un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. La fața locului, polițiștii au constatat ca, o tanara de 18 ani din Borșa, aflata…

- ACCIDENT rutier la Blaj: Pieton, in varsta de 34 de ani, acroșat de o autoutilitara care ieșea din curtea unui imobil. Barbatul a fost transportat la spital Un accident rutier a avut loc sambata, 24 aprilie, pe o strada din Blaj, unde un barbat de 53 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara, la ieșirea…

- Accident rutier in Cernavoda. Un accident rutier a avut loc acum cateva zile, in orasul Cernavoda, judetul Constanta. O femeie a fost acrosata de autoturism, pe o trecere de pietoni din Cernavoda. In urma impactului, femeia in varsta de 43 de ani a fost grav ranita. Soferul, in varsta de 69 de ani,…

- Ieri, 11 aprilie 2021, in jurul orei 22.20, polițiștii din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in parcul Arini din municipiu, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un tanar de 26 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea…