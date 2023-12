Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat 104 de cetateni straini scunși in mijloace de transport. La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pe sensul de iesire din țara, trei cetațeni turci și un bulgar. In ansamblurile rutiere…

- O femeie din Gorj a fost data disparuta dupa ce, pe 3 noiembrie, a plecat de acasa, sa iși vada copiii ramași cu fostul soț, in județul Olt. Concubinul femeii a alertat poliția, dupa ce aceasta nu a mai ajuns la copii, in Olt, dar nici in Gorj, la actualul domiciliu. Ultima data a fost vazuta in Craiova.…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse organizeaza, in data de 18 noiembrie, incepand cu ora 18:30, in aula Universitații „Constantin Brancuși” din Targu Jiu, Gala Tineretului din Romania. Evenimentul este gazduit anual de catre orașul desemnat „Capitala Tineretului din Romania” și…

- In urma acțiunilor recente ale Profesorului Ciurea Tudorel, care ar fi lansat o inițiativa in cadrul Universitații de Medicina și Farmacie, reporterii noștri au investigat semnaturile adunate in sprijinul acestei acțiuni. Cu surprindere, am descoperit ca scrisoarea in cauza a fost semnata doar de cadrele…

- Universitatea „Constantin Brancuși”(UCB https://www.utgjiu.ro/ ) din Targu Jiu, alaturi de Liga Studenților din UCB, va organiza Gala Tinerilor. Eveniment a ajuns la cea de-a V-a ediție. In cadrul acestuia vor fi premiați tinerii merituoși ai judetului Gorj, care s-au remarcat prin rezultate excepționale…

- Sanatatea mintala reprezinta o stare de sanatate in care individul iși realizeaza abilitațile, poate face fața tensiunilor normale ale vieții, poate lucra productiv și este capabil sa contribuie la dezvoltarea comunitații. Pentru cetațeni, sanatatea mintala este o resursa care le permite sa…

- O femeie, de 46 de ani, din Gorj, a disparut fara urma de acasa. Femeia este cautata de polițiști, dupa ce familia a dat-o disparuta.Astfel, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați sambata de catre un barbat, din comuna Balteni, cu privire la faptul ca fiica sa, Almajanu Loredana,…