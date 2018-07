Stiri pe aceeasi tema

- Accident de groaza pe strada Armeneasca din Capitala. O ambulanta care transporta un pacient s-a tamponat violet de un automobil si s-a rasturant.La fata locului a venit o alta ambulanta pentru a transporta de urgenta pacientul si ranitii la spital.

- Vineri dimineața, a izbucnit un incendiu intr-un apartament din București. Un bebeluș a fost transportat de urgența la spital de o ambulanța SMURD, scrie digi24 . Incendiu a izbucnit la etajele superioare ale unui bloc din zona Vitan, Sectorul 3 din Capitala. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, luni, ca dispeceratul integrat SMURD - Ambulanta - ISU din Bucuresti este aproape gata, iar mutarea in noul sediu se va face in cel mult zece zile.

- Jandarmii montani buzoieni au fost solicitati in zona Gura Teghii de personalul medical pentru a le acorda sprijin pentru transportarea unui barbat in stare de rau dintr-o zona inaccesibila ambulanței. Pacientul, din satul Nemertea, com. Gura Teghii, s- a intepat intr- un cui si nu se putea deplasa,…

- Medicul ginecolog Mircea Suteu se afla in stare grava la spitalul Floreasca din capitala. Omul care a adus pe lume mii de copii, se pare ca a facut infarct duminica seara chiar in sala de operatie, la Maternitate Buzau. Acesta opera o pacienta cand i s-a facut rau. Suteu a fost preluat imediat de o…

- Duminica, copilul se afla acasa impreuna cu mama si cei doi frati ai sai de sapte si 12 ani, tatal acestuia fiind plecat la munca in strainatate. In timp ce mama copilului pregatea mancare l-a observat pe fiul sau cel mic, care era in curtea locuintei, vanat la fata si cu resturi de polistiren expandat…

- Un copil in varsta de aproximativ doi ani a cazut, sambata, de la etajul sase al unui bloc din Bucuresti, fiind transportat la spital, a anuntat Politia Capitalei. In jurul orei 15,00, prin apel 112, a fost sesizat un eveniment in care este implicat un minor de aproximativ doi ani, care a…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, spitalele de adulti si copii care vor asigura asistenta medicala de urgenta sunt: - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca - tel: 021/599.23.00 - Spitalul Clinic de Urgenta…