- Motociclistul de 21 de ani care s-a izbit astazi dupa amiaza in remorca unui tractor la Verești a murit. Manevrele de resuscitare ale celor de la SMURD au eșuat. Celelalte doua persoane de pe motocicleta, o fata și un baiat, au fost transportate la spital cu rani. Accidentul s-a petrecut in momentul…

- Mai multi ursi bruni de pe raza unor fonduri cinegetice din judetele Arges, Mures si Suceava vor fi impuscati, in baza unor ordine ale ministrului Mediului, Apelor si Padurilor. Actele normative, publicate miercuri in Monitorul Oficial, prevad recoltarea prin metoda „la panda" a cinci ursi, unul din…

- A fost un weekend negru pe sosele, pentru motociclisti, marcat de accidente rutiere grave. La Cluj, o femeie a murit dupa ce o masina a lovit o motocicleta si apoi a spulberat pietonii pe trotuar, in Iasi un motociclist a fost lovit si proiectat in alta masina, iar in Mures un barbat a murit lovit […]…

- Un teribil accident rutier s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 18 in Cartierul Radeasa din Vișeu de Sus. Din primele informații, neconfirmate inca oficial, in accident au fost implicate doua vehicule: o motocicleta și un autoturism. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam…

- Un motociclist a murit, vineri, intr-un accident rutier produs pe raza localitatii sucevene Saru Dornei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Ionut Epureanu. Accidentul s-a produs in momentul in care un autoturism a acrosat o motocicleta condusa de un barbat in varsta de 32 de ani.…