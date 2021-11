Stiri pe aceeasi tema

- Valentin, un tanar de 21 de ani, a ucis o femeie, mama a doua fetițe. Tragedia a avut loc in zona Ramford, o suburbie din Londra, Marea Britanie. Trupul neinsuflețit se afla intr-un tufiș, in apropierea unui spital din estul tarii și a fost gasit de un cetațean. Vinovatul a fost chemat in instanța…

- Seara nefasta pentru o batrana de 73 de ani din Radașeni. Aceasta a fost lovita frontal de o mașina condusa de o femeie de 56 de ani in timp ce mergea pe mijlocul benzii in sensul opus pe care rula autoturismul. Batrana s-a ales cu leziuni multiple și a fost transportata la Spitalul Județean Suceava. …

- Imagini accident mortal. Doua persoane au murit pe loc. Un copil a ajuns la spital.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Doua persoane au murit, marti, intr-un accident rutier produs pe DN 1H, in zona localitatii…

- Un tanar bolnav de COVID a murit la Spitalul Județean Pitești chiar in ziua in care soția sa a nascut. In ziua in care i se indeplinea, poate, cel mai mare vis, soția lui aducea pe lume o minune, el a fost intubat și nu a apucat sa afle ca e tata, a povestit reprezentanta spitalului. Tragedia…

- Fostul arbitru Adrian Porumboiu (71 de ani) nu crede ca Mirel Radoi (40) va renunța la postul de selecționer dupa meciurile Romaniei din noiembrie, așa cum Radoi a anunțat ca va proceda, imediat dupa duelul „tricolorilor” cu Armenia. Romania a invins-o pe Armenia la limita, scor 1-0, și a urcat pe…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat mai multe hotarari prin care s-au aprobat planuri de masuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu noul coronavirus SARS-CoV-2 in: municipiul Zalau si comunele Crișeni, Mirșid, Marca, Agrij, Galgau, Meseșenii…

- Grav accident in raionul Anenii Noi. Un tanar in varsta de 26 de ani a decedat dupa ce mașina in care se afla lovit cu un alt vehicul.Tragedia a avut loc astazi in localitatea Șerpeni, raionul Anenii Noi. La fața locului s-au deplasat oamenii legii și o ambulanța.