Un tanar de 23 de ani a fost prins la furat in apropierea garii din Constanța, la doar o luna dupa ce a ieșit din inchisoare, unde ispașise o pedeapsa tot pentru furt.

Un tanar de 29 de ani a fost plasat duminica sub control judiciar dupa ce a fost prins de trei ori la volan deși avea dreptul de a conduce suspendat, anunța mediafax.

Un tanar de 20 de ani a fost prins drogat la volan pe o strada din municipiul Targoviste, pe numele sau fiind intocmit un dosar penal, informeaza, joi, IPJ Dambovita.

Un tanar de 20 de ani, care joi seara a batut un barbat in varsta de 49 de ani, provocandu-i decesul, a fost prins vineri dimineata, dupa ce politistii au tras mai multe focuri de arma in plan vertical, scrie AGERPRES.

Un barbat in varsta 68 de ani din Tarile de Jos, pe numele caruia fusese emis un mandat de arestare de catre autoritatile din tara sa deoarece a pretins ca este medic oncolog si a prescris tratamente neadecvate pentru cinci pacienti, care ar fi dus la moartea acestora, a fost prins in Bucuresti,

Un tanar de 25 de ani, beat și fara permis, a furat o mașina din fața unui magazin, apoi a cazut de pe un pod in parau cu autoturismul, anunța mediafax.

Un tanar de 26 de ani a fost prins sambata in județul Sibiu, fiind banuit ca a ucis un cioban in varsta de 65 de ani.

Rapperul Puya ar fi fost prins drogat la volan, miercuri la pranz, in București, in urma unui control de rutina al polițiștilor Brigazii Rutiere.