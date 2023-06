Stiri pe aceeasi tema

- Imagini teribile de pe o șosea din Romania: Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina sa a ricoșat in alta. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a ricoșat intr-un gard și intr-un autoturism parcat, pe un drum din Argeș, informeaza Mediafax.…

- Doua fete și un baiat și-au pierdut viața dupa ce mașina in care se aflau a intrat, in plin, intr-un TIR. Accidentul s-a produs in Mehedinți. Tragedia a avut loc pe DN 56A, la iesire din orasul Vanju Mare spre localitatea Bucura. Potrivit ISU Mehedinti, accidentul rutier s-a produs intre un autotren…

- Un tanar de 19 ani a murit dupa ce a fost accidentat, in noaptea de vineri spre sambata, de o mașina, pe DN 1, in județul Prahova. Mașina era condusa de o femeie de 49 de ani.Accidentul a avut loc in comuna Romanești, pe Drumul Național 1, conform Mediafax. CITESTE SI Rusia anunta ca a restabilit…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Un tanar de 18 ani a murit, iar doua prietene ale lui, in varsta de 17 ani, au ajuns la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un utilaj, pe o șosea din județul Teleorman, informeaza Mediafax.Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre…

- Un tanar de 18 ani a murit, in noaptea de joi spre vineri, in urma unui accident rutier care a avut loc la iesirea din localitatea Zervesti catre Muntele Mic, in judetul Caras-Severin. Masina in care se afla s-a izbit de un copac apoi a fost proiectata in alt pom aflat pe sensul opus de mers. Politistii…

- La data de 6 aprilie a.c., in jurul orei 03.50, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN38, in comuna Comana, s a produs un accident rutier, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane.Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de…

- O tanara de 19 ani din Ramnicu Sarat a murit si un tanar a fost ranit intr-un accident produs, in noaptea de luni spre marti, pe DN 2 (E85), dupa ce masina pe care fata o conducea s-a ciocnit de separatoarele de sens din beton si s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Buzau, din primele date a…