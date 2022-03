Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost reținut miercuri, 23 februarie, de carabinierii din Capitala. Atenția militarilor aflați in serviciul de menținere a ordinii publice a fost atrasa de comportamentul suspect al trecatorului.Incidentul a avut loc pe strada Gheorghe Asachi din sectorul Centru.

- In dimineața zilei de miercuri, in jurul orelor 08:30, o patrula de carabinieri a reținut un barbat. Inițial, acesta a fost stopat pentru verificari, in timp ce mergea pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei.

- Un tanar de 21 de ani a fost reținut duminica, 13 februarie, de un echipaj de carabinieri implicat in serviciul de menținere a ordinii publice in Capitala. Atenția militarilor a fost atrasa de comportamentul suspect al individului.

- Un tanar de 19 ani a fost retinut de o patrula de carabinieri pentru deținerea de substanțe narcotice. Acesta a atras atenția oamenilor legii pentru ca avea un comportament suspect. Incidentul a avut loc sambata pe bulevardul Stefan cel Mare din Capitala.

- Un tanar de 23 de ani din Chișinau a fost reținut in flagrant in timp ce plasa droguri in ascunzișuri pentru ulterioara realizare.Polițiștii au efectuat percheziții autorizate la domiciliul suspectului, in rezultatul carora au fost ridicate aproximativ 450 gr.

- Carabinierii din Capitala au reținut astazi un tanar care a fost dat in cautare.Individul ar fi atras atenția militarilor prin comportamentul suspect. La apariția oamenilor legii, faptașul și-a schimbat brusc direcția. Ca urmare, acesta a fost stopat.

- Un tanar de 28 de ani a fost prins de carabinieri cu droguri asupra lui. Cazul a avut loc ieri, in Capitala. Mai exact, un echipaj de carabinieri a observat pe strada Ion Creanga o persoana suspecta.

- Un echipaj de carabinieri al Direcției regionale Centru a IGC, fiind implicat in serviciu de menținere a ordinii publice in sectorul Buiucani al capitalei au reținut un tanar pentru trafic de droguri. Acesta a recunoscut ca are 2 pachețele la el, iar 24 le-a ascuns in diferite locații din oraș.