Stiri pe aceeasi tema

- In cursul nopiții de luni s-a dat alerta la 112. Un barbat a anunțat Poliția Orașului Gaești ca pe un camp, situat in afara satului Meri, comuna Mogoșani se afla rasturnat un autoturism iar in apropiere este o victima inconștienta, ce pare a fi decedata The post INCONȘTIENȚA L-A COSTAT VIAȚA.Tanar de…

- Un șofer de 26 de ani a fost ranit, dupa ce a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar scapat autoturismul de sub... The post Un tanar șofer a fost ranit, dupa ce s-a izbit cu mașina de un stalp, in Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- In seara de marti, 13 octombrie, la ora 19:40, in timp ce conducea un autoturism dinspre Dumbravița spre Baia Mare, intr-o curba deosebit de periculoasa spre stanga, semnalizata prin indicatoare rutiere, carosabilul fiind umed, un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului și a lovit frontal un stalp…

- Politia mun. C-lung Moldovenesc a fost sesizata la 112 de catre un localnic cu privire la faptul ca un tanar de 18 ani, din mun. Campulung Moldovenesc, i-a sustras autoturismul si a plecat in oras. Avand in vedere aceste aspecte, echipajul de politie rutiera s-a deplasat pe str. Sirenei din mun. C-lung…

- Grav accident in noaptea de sambata spre duminica pe raza comunei Arbore. Un tanar de aproximativ 17 ani și-a pierdut viața dupa ce autoturismul marca Audi cu care circula a lovit un stalp și un cap de pod. Alarma s-a dat in jurul orei 3.00, cand oamenii treziți de zgomotul provocat de impact au ...

- Tragedia s-a produs pe drumul dintre Comloșu Mic și Comloșu Mare. Un tanar in varsta de 19 ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, a lovit un stalp de pe marginea drumului si a ajuns intr-un gard. „Un tanar in varsta de 19 ani a condus un autoturism dinspre Comloșu Mic inspre Comloșu…

- Doi tineri au murit și altul a fost ranit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce mașina in care se aflau a parasit drumul intr-o curba, a lovit un stalp și apoi gardul unui imobil, in județul Timiș.Potrivit Poliției Timiș, accidentul s-a produs pe drumul dintre Comloșu Mic și Comloșu Mare,…

- Un grav accident a avut loc, in aceasta noapte, intre localitatile Horodnic si Galanesti, judetul Suceava, acolo unde o masina, in care se aflau patru ocupanti cu varste cuprinse intre 19 si 23 de ani, a intrat intr un sant.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava spune ca au intervenit…