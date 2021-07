Stiri pe aceeasi tema

- Politia kenyana a anuntat joi arestarea unui barbat de 20 de ani, prezentat drept „un vampir insetat de sange”, care a recunoscut uciderea a peste zece copii in ultimii ani, relateaza AFP. Masten Milimo Wanjala, de 20 de ani, a fost arestat miercuri pentru uciderea a doi copii ale caror cadavre au fost…

- O femeie in varsta de 31 de ani a fost injunghiata, miercuri dupa amiaza, intr-o localitate clujeana. Faptașul a fost chiar socrul femeii. Barbatul a fost nemilos și cu proprii lui nepoți, pe care i-a ranit cu un cuțit. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale din…

- Aproximativ 650.000 de copii din Africa au fost imunizati impotriva malariei, la doi ani dupa introducerea primului vaccin in cadrul unui program-pilot istoric in Malawi, Ghana si Kenya, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Peste 200 de milioane de oameni…

- Un barbat din comuna Tinca, in varsta de 67 de ani, si-a ucis sotia, mama a noua copii, apoi a impachetat cadavrul intr-o patura si l-a ingropat pe malul Crisului Negru, el fiind arestat preventiv pentru 30 de zile, a informat luni Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor. "Din mijloacele de proba administrate…