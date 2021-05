Un tânăr de 20 de ani a sfârșit după ce a căzut de la etaj. Drama, în Petroșani Episod cu urmari tragice pentru un tanar care a sfarșit dupa ce a cazut in gol, de la o inalțime considerabila. Acesta a cazut de la etajul șase al unui bloc aflat intr-un cartier din orașul hunedorean Petroșani, conform realitatea.net. Nenorocirea s-a produs sambata seara, in jurul orei 21. Alertați despre producerea incidentului, salvatorii au […] The post Un tanar de 20 de ani a sfarșit dupa ce a cazut de la etaj. Drama, in Petroșani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc ieri, 22 mai 2021, pe raza orașului Zlatna, un tanar de 22 de ani a fost ranit grav, dupa ce s-a urcat pe capota din spate a unui autoturism, apoi a cazut in timp ce autovehiculul se deplasa. Seara trecuta, in jurul orei 22,00, in Pirita, localitate ce ține de orașul Zlatna,…

- Accident rutier GRAV in Zlatna: Tanar de 22 de ani, transportat la spital, cu leziuni in zona capului, dupa ce a cazut de pe capota unui autoturism care se deplasa Un accident rutier a avut loc sambatata, 22 mai, pe raza orașului Zlatna, un tanar de 22 de ani a fost ranit grav, dupa ce s-a urcat pe…

- Incidentul s-a produs sambata, in jurul orei 21.00. La fața locului au ajuns echipaje de la Ambulanța și SMURD. Victima a fost gasita inconștienta, dar in viața.Inițial, cadrele medicale au stabilizat-o și apoi au transportat-o la UPU Petroșani.La spital, tanarul a intrat in stop cardio-respirator.…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit dupa ce a cazut de la mare inalțime. Incidentul s-a produs sambata, intr-un bloc din orașul Petroșani, județul Hunedoara. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța, tanarul a fost vazut cazand de la mare inalțime, probabil de la etajul șase al unui bloc.…

- BULETIN DE PRESA ACTIUNI PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI RUTIER, DESFASURATE CONSTANT DE POLITISTII DE LA RUTIERA Un tanar de 18 ani, cercetat pentru infractiuni rutiere, se afla in arest dupa ce a fost retinut pentru 24 de ore de politistii Biroului RutierIn dupa masa de ieri, 19 mai, in urma activitatilor…

- Un tanar de 25 de ani a cazut, marți, de la etajul cinci al unui bloc in construcții din Galați, el fiind in stare grava. Inspectorii de munca au inceput o ancheta pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

- Un tanar, in varsta de 27 de ani, a decedat, iar altul de 45 de ani a ajuns cu diverse traumatisme la spital, dupa ce au fost striviți de un perete. Nenorocirea s-a produs aseara, in satul Grozești, raionul Nisporeni.

- Fiica Irinei Loghin, care a implinit joi varsta de 43 de ani, traiește o drama. Irinuca a facut, in sfarșit, primele declarații referitoare la chinul prin care trece. Ea a fost nevoita sa mearga la medic, iar in prezent face un tratament, inainte ca un eveniment important din viața ei sa aiba loc in…