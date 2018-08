Stiri pe aceeasi tema

- Ofiteri de la Directia Generala Anticoruptie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au prins in flagrant un tanar in varsta de 20 ani, in timp ce oferea unui politist la Brigada Rutiera a Capitalei suma de 900 lei, pentru a nu-i intocmi dosar…

- Un tanar de 20 de ani din București a incercat sa mituiasca cu 900 de lei un polițist de la Brigada Rutiera, dupa ce a fost prins conducand fara permis. Magistrații Tribunalului București au dispus, vineri, arestarea la domiciliu a barbatului, informeaza mediafax. „La data de 02.08.2018, ofițeri…

- Un șofer a incercat sa omoare un polițist la Brașov care a incercat sa-l opreasca pentru un control in trafic. Barbatul de 38 de ani a fost urmarit in trafic, dupa ce a vrut sa-l calce cu o autoutilitara pe agent. In momentul in care a fost oprit, individul l-a scuipat pe polițist. Șoferul unei autoutilitare…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din comuna Craciunelu de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de Politie in timp ce conducea, fara permis si sub influenta alcoolului, un moped neinmatriculat. Avea alcoolemie de 1,08. Potrivit IPJ Alba, duminica, 15 iulie, in jurul orei 5.00, politistii Secției…

- Incredibil, dar adevarat. Un argesean a fost depistat de catre politistii de la Brigada Rutiera in urma unui control fara permis de conducere. Adevaratul soc pentru oamenii legii a survenit, insa, de abia in momentul in care l-au verificat pe individ in baza de date. Politistii au descoperit, dupa verificari…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Bistrita Nasaud, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita Nasaud au prins in flagrant ieri, 3 iunie a.c., o persoana fara calitate…

- Un tanar din comuna Unirea s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 mai a.c., in jurul orei 11.00, politistii Postului de Politie Unirea l-au depistat pe un tanar de 18 ani, […]

- Ofițerii din cadrul Direcției Generale Anticorupție Cluj anunța ca cerceteazo o femeie pentru savârsirea infractiunii de dare de mita.”Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Cluj au finalizat cercetarile iar procurorul…