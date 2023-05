Un tânăr de 20 de ani a fost prins în timp ce conducea cu 200 km/h în localitate Un tanar in varsta de 20 de ani a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu aproape 200 de kilometri pe ora, pe un drum judetean din Botosani, in localitate. El a ramas fara permisul de conducere pentru 120 de zile si are de platit amenda. Sambata, in cadrul unei actiuni a politistilor rutieri din Botosani, un autoturism a fost surprins cu aparatul radar, pe drumul judetean 207 N, in localitatea Curtesti, in timp ce rula cu 195 km/h. „La volanul acestuia se afla un tanar, de 20 de ani, pe numele caruia a fost intocmit un proces verbal de constatare a contraventiei, fiind sanctionat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Isprava la beție: Un tanar de 24 de ani din Ripiceni, fara permis, depistat in trafic de polițiști Miercuri, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 10 Ștefanești au emis ordonanța de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui tanar, de 24 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor…

- Un sofer beat care circula pe o sosea din statul american Colorado a incercat sa schimbe locul cu cainele sau pentru a evita sa fie arestat atunci cand a fost tras pe dreapta de catre politisti pentru depasirea limitei de viteza, a indicat politia locala, potrivit DPA.Politia din Springfield a postat…

- La data de 13 mai 2023, in jurul orei 10,35, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 19 ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia, avand permisul de conducere suspendat. Fața de conducatorul…

- Un tanar a fost prins de polițiștii mehedințeni in timp ce conducea cu mai bine de 200 de km/h, in apropierea localitații Vanju Mare. „La data de 28 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției oraș Vanju-Mare au depistat, in trafic, un tanar de 21 de ani, care conducea un autoturism pe DN 56 A, in afara…

- Avocatul Adrian Cuculis a facut dezvaluiri, in exclusivitate, pentru Antena Stars, despre ancheta in care este implicata Monica Odagiu, dupa ce a provocat un accident mortal in cursul zilei de .

- Polițiștii din cadrul IPJ Dolj au prins in trafic, pe Calea București, un tanar care conducea cu peste 130 de km/h. Dupa ce l-au oprit, polițștii și-au dat seama ca șoferul nu avea nici permis.„Un barbat, de 35 de ani, din comuna Maceșu de Sus, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea…

- O soferita de 30 de ani, din Strehaia, judetul Mehedinti, a fost inregistrata de aparatul radar circuland cu viteza de 135 km/h, in comuna Bradesti din Dolj. Femeia conducea un autoturism pe drumul national DN 6, cu o viteza de 85 km/ora peste de limita legala. Ea s-a ales cu o amenda si a ramas fara…