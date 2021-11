Un tânăr de 20 ani din Bistrița, bănuit că şi-ar fi ucis tatăl Un tanar in varsta de 20 din Zagra a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii, fiind banuit ca și-ar fi ucis propriul tata, in varsta de 53 de ani, scrie realitateadebistrita.net . Acesta a sesizat Poliția, joi seara, printr-un apel la 112, despre faptul ca tatal sau in varsta de 53 de ani se afla in stare de inconștiența, in apropierea locuinței. „Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud ajunși la fața locului au constatat faptul ca, din pacate, acesta era decedat. Din primele verificari efectuate, a reieșit faptul ca acesta prezinta urme de violența, existand suspiciuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a sesizat Poliția, joi seara, prin 112, despre faptul ca tatal sau in varsta de 53 de ani se afla in stare de inconștiența, in apropierea locuinței.„Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud ajunși la fața locului au constatat faptul ca, din pacate, acesta era decedat. Din primele verificari…

- Un tanar din Zagra a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii pentru omor, el fiind banuit ca și-ar fi ucis propriul tata. Acesta a sesizat Poliția, joi seara, prin 112 despre faptul ca tatal sau in varsta de 53 de ani se afla in stare de inconștiența, in apropierea locuinței. „Polițiștii…

- Un tanar de 20 de ani a fost reținut de catre polițiști dupa ce și-a omorat tatal in bataie, in fața casei in care locuiau. Evenimentul a avut loc seara trecuta. Tanarul a sunat singur la numarul de urgențe 112 și a anunțat faptul ca tatal sau se afla in stare de inconștiența, in apropierea casei. Cand…

- Un tanar din Zagra și-a batut tatal pana cand acesta a ramas fara suflare. Un tanar din Zagra a anunțat la numarul de urgența 112 faptul ca tatal sau in varsta de 53 de ani se afla in stare de inconștiența, in apropierea casei. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nasaud ajunși la fața locului au constatat…

- Patru politisti din cadrul IPJ Dolj sunt cercetati disciplinar in cazul tanarului care a evadat, joi seara, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Dolj. Totodata in acest caz a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova sub aspectul savarsirii infractiunii de inlesnirea evadarii.La…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Caracal, județul Olt, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, au prins in flagrant delict un barbat, de 24 de ani, din județul Dolj, banuit de șantaj. Din cercetari a reieșit ca, in perioada 31 august-14…