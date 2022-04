Stiri pe aceeasi tema

- Minorul din București, care sambata seara a inunghiat in spate un tanar din Pitești, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. UPDATE. IPJ Argeș transmite: Minorul de 16 ani, din București, a fost prezentat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Argeș in fața instanței, iar in baza…

- Barbatul a fost prins intr-un final chiar de cumnatul sau și predat oamenilor legii. La fața locului au venit și salvatorii insa, in ciuda eforturilor, mama copiilor nu a mai putut fi salvata.Intregul conflict ar fi escaladat dupa ce barbatul a aflat ca soția ar fi vrut sa se desparta de el dupa 15…

- Un tanar in varsta de 26 de ani, care doar ce devenise tata, a avut parte de un sfarșit la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Este vorba despre Ryan "Apple" O’Connor, care a fost injunghiat mortal de un adolescent in varsta de 17 ani, care dorea cu orice preț sa puna mana pe geanta de lux pe care o purta…

- Totul a inceput la petrecerea organizata de ziua de nastere a inculpatului care a avut loc sambata seara, la Apata. In cursul serii, la chef, a ajuns victima insotita de un alt tanar.Chiar daca la inceput au petrecut impreuna, dupa un timp proprietarul, un tanar de aproximativ 28 de ani, le-a spus celor…

- Ion Birlica, din orasul prahovean Comarnic, a fost condamnat saptamana trecuta la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare dupa ce a fost gasit vinovat de moartea a cinci persoane in 2013 carora le-a vandut alcool contrafacut la barul sau, relateaza ziarul Adevarul. Cunoscut patron de bar,…

- Copilul se afla in grija unei femei de 49 de ani cand s-a intamplat tragedia. El a fost gasit grav ranit marti seara, potrivit BBC .Dupa examinarea post-mortem s-a constatat ca a murit in urma unei rani grave provocate prin injunghiere.Martorii spun ca au vazut o femeie alergand intr-un magazin din…

- Doliu in familie unor romani din Anglia, dupa ce baietelul lor, Mario, in varsta de cinci ani, a fost injunghiat mortal in casa lor din Poplar Road, Earlsdon. O femeie in varsta de 49 de ani, o cunostinta a familiei, a fost arestata sub suspiciunea de crima.

- Fratele acestuia avea 44 de ani, soția acestuia avea 39 de ani, iar cei doi fii, 11 și 15 ani.Cei patru au fost impușcați la domiciliul lor din via Riesi, cartierul Safarello, situat la marginea orașului.Potrivit unei prime reconstituiri relatate de presa italiana , barbatul și-a ucis fratele in toiul…