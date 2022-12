Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Curtești s-a urcat la volan fara a avea permis. Polițiștii i-au facut dosar penal Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit marți pentru control, pe Drumul Județean D.J. 207 N, un autoturism condus de un tanar, de 32 de ani, din comuna Curtești. In urma verificarilor efectuate, s-a…

- Un tanar din Botoșani, care s-a urcat beat la volan, a fost depistat de polițiști pe o strada intens circulata din oraș Joi, polițiștii din cadrul Biroului Rutier au oprit pentru control pe Bulevardul Mihai Eminescu, din municipiul Botoșani, un autoturism condus de un barbat, de 35 de ani, din aceeași…

- Politistii botosaneni au folosit armamentul din dotare pentru a bloca un sofer care a nu oprit la semnal. Tanarul aflat la volan are 18 ani și nu deține permis de conducere, informeaza News.ro. Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 1 Botosani au facut, sambata, pe drumul comunal DC 56A,…

- Un tanar de 18 ani din Botoșani a fost urmarit, sambata, de polițiști dupa ce a refuzat sa opreasca la semnal. Ofițerii l-au prins dupa ce au tras trei focuri cu arma din dotare, stabilind apoi ca tanarul a condus fara permis, a informat IPJ Botoșani, citat de News.ro.Incidentul s-a petrecut pe drumul…

- Un tanar de 22 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs un accident rutier, joi, 1 decembrie 2022, in localitatea Șendriceni, județul Botoșani. Tanarul a fost prins la volan in timp ce se afla sub influența alcoolului și nu avea permis de conducere. Potrivit IPJ Botoșani, la data de 1 decembrie…

- Un tanar de 23 de ani a decedat in urma unui grav accident produs pe traseul Balți- Ribnița, in apropierea satului Gura Cainarului. Polițiștii din Florești au fost alertați despre coliziune in jurul orei 11:00.

- Un tanar, de 23 de ani, a murit in urma unui accident grav, care s-a produs astazi pe șoseaua Balți- Ribnița, in apropierea satului Gura Cainarului. Victima este locuitor al satului Biruinta, raionul Singerei.

- Duminica noapte politiștii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanești, au oprit pentru control autoturismul, care circula pe DN 2 Galanești și care era condus de catre un tanar de 24 ani, din localitate. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, s-a procedat la testatarea acestuia cu aparatul…