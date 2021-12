Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier de proporții s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Plugari din Iași. Din nefericire, in urma impactului extrem de violent, șoferul, un tanar in varsta de 19 ani, a decedat pe loc, avand leziuni incompatibile cu viața. Iata cum s-a intamplat totul!

- Un tanar de 19 ani a murit, iar o alta persoana a fost grav ranita intr-un accident rutier produs in noaptea de miercuri spre joi, in localitatea Plugari. Potrivit reprezentantilor ISU Iasi, autoturismul in care se aflau cei doi a parasit partea carosabila si a cazut in sant, pe o parte. ‘Au rezultat…

- Un accident rutier grav a avut loc marți, in jurul orei 17:00, pe DN 1C, intre localitațile Cațcau și Coplean. Un tanar de 20 de ani a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu alta mașina.

- Un accident mortal s-a petrecut in Botoșani, acolo unde un tanar de 23 ani nu a mai avut nicio șansa, dupa ce mașina in care se afla s-a transformat intr-un morman de fiare. In urma impactului extrem de violent, un tanar de 19 ani a fost transportat in stare grava la spital. Ce infracțiune a […] The…

- Sambata, 11 decembrie: Accident rutier la Ocnele Mari- un autoturism cu 3 pasageri, in timp ce se deplasa in Ocnele Mari, șoferul ar fi pierdut controlul volanului intrand intr-un cap de pod. In urma impactului a rezultat ranirea a 2 persoane, care au fost transportate la spital. Polițiștii efectueaza…

- Denis și-a pierdut viața in urma cu doar trei zile intr-un cumplit accident rutier, in Argeș, iar acum trupul sau neinsuflețit a ajuns pentru ultima oara acasa. Maine tanarului de 16 ani va fi inmormantat sub privirire indurerate ale familiei și ale prietenilor.

- Trei tineri, cu varste de 21, 22 si 24 de ani, si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.

- Trei tineri, cu varste de 21, 22 si 24 de ani, si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, un al patrulea…