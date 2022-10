Un tânăr de 19 ani a fost prins pe Calea București cu 128 km la oră Un tanar de 19 ani, din comuna Șimnicu de Sus, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe strada Calea București din Craiova cu viteza de 128 km/h. Acesta a fost sancționat contravențional, conform prevederilor O.U.G. nr.195/2002 Rep., fiind dispusa și masura complementara de suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioada de 120 de zile. In ultimele 48 de ore, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au acționat pe principalele drumuri din județ pentru reducerea riscului rutier, prin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

