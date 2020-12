Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații ieșeni au admis cererea formulata de un agent-șef adjunct din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean. Astfel, Tribunalul Iași a obligat IPJ sa ii achite lui Andrei Marian Donose sporurile legale pentru perioada starii de urgența. Inițial, șefii acestuia au refuzat sa ii acorde sporurile…

- Evenimentele neplacute inregistrate pe strazile Vasluiului continua. Dupa accidentul de luni dupa-amiaza, de pe raza localitații Banca, in urma caruia patru persoane au ajuns la spital, un alt incident i-a pus in garda pe salvatorii de la ISU Vaslui. Asta dupa ce un autoturism in care se aflau doua…

- CRUZIME… Tragedie cumplita in Valeni, acolo unde doi frati s-au luat la bataie din cauza banilor. Unul dintre ei l-a acuzat pe celalalt ca i-a furat 180 lei si ca nu recunoaste, iar apoi si-au impartit pumni si picioare, fara a mai tine cont ca au acelasi sange. S-au batut in curtea casei lor, in Articolul…

- Un barbat este cautat de Politie dupa ce a vrut sa-si omoare iubita dandu-i foc la casa. S-au facut controale in judet, iar fortele de ordine au demarat actiuni de cautare a individului. In aceste momente, barbatul este dat in urmarire. Revenim cu detalii! … https://www.bzi.ro/politia-din-iasi-sta-ca-pe-jar-un-tanar-este-cautat-si-in-gaura-de-sarpe-dupa-ce-a-vrut-sa-si-omoare-iubita-prin-incendiere-exclusiv-4064382?utm_source=website&utm_medium=breaking…

- Anunțul a fost facut chiar de Ministrul Educației, Monica Anisie, care a punctat faptul ca peste 800 de teze de doctorat realizate in cadrul Academiei de Poliție vor fi verificate, pentru a vedea daca sunt sau nu plagiate. Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a declarat miercuri seara ca…

- DE GROAZA… Astazi dupa amiaza, in jurul orelor 14.30, un barbat a bagat spaima in cei care se aflau pe trotuarul din zona unei firme de fizioterapie din Barlad, de pe strada Republicii. A cazut fulgerator din picioare, iar in cadere acesta s-a lovit și a inceput sa-i curga sange din gura. Priveliștea…

- TRAGEDIE… Un tanar de 18 ani, din comuna Rafaila, județul Vaslui, care a provocat un grav accident rutier pe pasajul Alexandru cel Bun din municipiul Iași, a murit ieri dimineața la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, precizeaza site-ul Bzi.ro. Avea permis de conducere de o luna. Lipsa experienței…

- GRAV… Tragedie la un bloc din centrul municipiului Husi, unde, intr-unul din apartamente a izbucnit un incendiu, iar pompierii au descoperit intr-una din camere un barbat de 61 de ani, carbonizat. „Sectia de pompieri Husi a fost solicitata sa intervina cu o autospeciala de stingere cu apa, o ambulanta…