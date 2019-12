Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de doar 18 ani a transformat o mașina Dacia 1300, veche de aproape 50 de ani, intr-o adevarata ”bijuterie”. Mașina se deschide acum cu comanda vocala, are interior cu display și buton de pornire in loc de cheie.

- O masina a fost oprita, in noaptea de vineri spre sambata, pe bulevardul Dacia din Craiova, de o patrula alcatuita din politisti din cadrul Sectiei 4 Politie si un jandarm din cadrul Gruparii Mobile. Potrivit IPJ Dolj, in autoturism au fost identificati doi tineri de 23 de ani, din Craiova. Surpriza…

- Ziarul Unirea Un student roman, a primit 50 de amenzi de parcare, deși nu are mașina sau permis: Cum s-a intamplat Un student roman, a primit 50 de amenzi de parcare, deși nu are mașina sau permis: Cum s-a intamplat Un student roman din Marea Britanie s-a trezit cu peste 50 de amenzi de circulație,…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Marea Britanie a fost prins drogat la volan, in Craiova. La controlul mașinii polițiștii au descoperit ca acesta avea și un pistol, anunța MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Specialistii recomanda ananasul: Doar doua felii pe zi fac minuni in organism . Potrivit…

- Un barbat în vârsta de 34 de ani, din Marea Britanie, s-a ales cu dosar penal dupa ce, luni, polițiștii doljeni au depistat faptul ca acesta consumase substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan.

- Autoritatile britanice au anuntat luni ca au finalizat operatiunea, fara precedent, de repatriere a aproximativ 140.000 de turisti, la doua saptamani dupa falimentul surprinzator al touroperatorului Thomas Cook, informeaza AFP. Autoritatea aeronautica civila din Marea Britanie (CAA) a informat intr-un…

- Un sofer, angajat la o firma de transport din județul Brașov, care conducea o autoutilitara, a fost gasit fara viața, intr-o parcare, in Germania. Tanarul, in varsta de 19 ani, a fost gasit mort in cabina, intr-o parcare din Wurzburg, pe Autostrada A3, intre Hosbach si Waldaschaff. Cel care l-a gasit,…

- O fetița de numai doi ani a murit dupa ce mama sa a lasat-o singura in mașina, timp de cinci ore, și a mers sa bea impreuna cu un amic. Tragedia a avut loc in orașul Torrance, SUA. Potrivit Fox News, micuța June Love Agosto a fost lasata de mama sa singura in mașina, cu radiatorul pornit și cu geamurile…