Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele medicale au intervenit de urgența in Rodna. Un tanar de 17 ani s-a impușcat cu arma de vanatoare. S-a solicitat elicopterul SMURD. Un apel la 112 solicita intervenția, de urgența, a echipajelor medicale in Rodna. Un tanar de 17 ani s-a impușcat cu arma de vanatoare. Un echipaj B2 al Punctului…

- Astazi, polițiștii Postului de Poliție Comunal Rodna au fost sesizați prin Serviciul Unic de Urgența 112 cu privire la faptul ca un tanar este ranit. Din primele informații, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 17 ani din Rodna, in timp ce se afla la domiciliu, ar fi incercat sa se sinucida…

- Un adolescent in varsta de 17 ani din Rodna, judetul Bistrita Nasaud a incercat sa se sinucida in propria locuinta, duminica, 15 mai, folosind arma de vanatoare detinuta legal de tatal sau la domiciliu. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita Nasaud, politistii Postului de Politie Comunal…

- Un tanar de 17 ani din comuna bistriteana Rodna a fost preluat, duminica dimineata, de un elicopter SMURD, dupa ce s-a impuscat cu o arma de vanatoare, potrivit datelor comunicate de catre managerul Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, Annabella Muzsi. La fata locului s-a deplasat un echipaj…

- Astazi, polițiștii Postului de Poliție Comunal Rodna au fost sesizați prin Serviciul Unic de Urgența 112 cu privire la faptul ca un tanar este ranit. Din primele informații, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 17 ani, din Rodna, in timp ce se afla la domiciliu, ar fi incercat sa se sinucida…

- Echipajele medicale au intervenit de urgența in Rodna. Un tanar de 17 ani s-a impușcat cu arma de vanatoare. S-a solicitat elicopterul SMURD. Un apel la 112 solicita intervenția, de urgența, a echipajelor medicale in Rodna. Un tanar de 17 ani s-a impușcat cu arma de vanatoare. Un echipaj B2 al Punctului…

- Un apel la 112 solicita interveția de urgența a salvatorilor pe un camp din comuna Romuli, județul Bistrița-Nasaud. Un echipaj al SAJ BN s-a deplasat in zona menționata, iar acolo a fost gasit cadavrul unui barbat care a fost impușcat in cap. Langa corpul fara viața, polițiștii au gasit și o arma de…

- Un alt incident grav la o partida de vanatoare s-a petrecut, astazi, in vestul țarii. De data aceasta, incidentul s-a petrecut in Timiș. In jurul orei 13:30, polițiștii orașului Ciacova au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din localitatea Petroman, fost organizata o partida…