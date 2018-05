Stiri pe aceeasi tema

- In filmarea realizata de un martor si postata pe Facebook se vede cum un tanar care traversa strada pe trecerea de pietoni, in zona strazii Principatele Unite din Sectorul 4, se afla in fata unei masini oprite si pare ca discuta cu soferul. Acesta l-ar fi injurat pe tanar pentru ca traversa prea incet,…

- In filmare se vede cum un tanar, aflat pe trecerea de pietoni, sta in fața unei mașini și pare ca i se adreseaza șoferului. Acesta a pus autoturismul in mișcare și l-a dus pe capota pe tanarul in cauza. In acest timp, martorii incidentului striga ingroziți la șofer. Potrivit sursei citate,…

- Un tanar de 18 de ani, din Bistrita a murit dupa ce a fost lovit puternic de tren, pe o cale ferata din Capitala. Potrivit primelor informatii, baiatul era elev in clasa XI-a, in Sieu Sfantu.Nu este clar...

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza, pe DN1, in apropierea intersecției cu DJ 101D (drumul spre Urleta), pe sensul de mers spre Ploiești. Vidanja a lovit mai intai autobuzul, care avea probleme tehnice și staționa pe prima banda a DN1, apoi a acroșat o autoutilitara care se deplasa pe banda…

- Un tanar de 24 de ani, de origine araba, si-a ucis iubita, sambata seara, dupa o cearta in cuplu. Barbatul a plecat apoi din apartament si, pe scara blocului, a mai ucis un vecin. Citeste mai mult: adev.ro/p4p2uv

- In urma activitatilor desfasurate de catre politisti din cadrul Secției nr. 2 Ploiești, a fost depistat si retinut, pe raza municipiului, un barbat de 28 de ani, fața de care Judecatoria Campulung a emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea de 2 ani și 8 luni, pentru savarșirea infracțiunii…

- Sfarșit tragic pentru un locuitor din capitala. Acesta a fost gasit spanzurat de o țeava din fața casei in care locuia. Grozavia a avut loc azi noapte in comuna Bubuieci din municipiul Chișinau.