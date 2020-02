Un tânăr, de 17 ani, fără permis auto, reținut după ce a făcut accident cu o mașină Un tanar, de 17 ani, din comuna Albeni, banuit de savarsirea infractiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, de catre o persoana care nu poseda permis de conducere, a fost reținut duminica de polițiștii gorjeni. Potrivit IPJ Gorj, in dimineața zilei de 9 februarie, un tanar, de 18 ani, din comuna Albeni, ar fi condus un autoturism pe DC Albeni si pe DJ 675 C Albeni, din directia Albeni in directia Prigoria, fara a poseda permis de conducere si avand o concentrație de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ulterior, autoturismul ar fi fost condus si de un tanar, de 17 ani din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

