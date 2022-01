Stiri pe aceeasi tema

- Adolescentul de 15 ani, suspectat ca a provocat incendiul din parcarea de la subsolul blocului din Constanta, a fost arestat preventiv. Decizia pronuntata, miercuri, de magistrati este definitiva.

- Un barbat, de 24 de ani, din Galati, a fost arestat preventiv dupa ce sustras mai multe telefoane mobile si un portofel, de la mai multe persoane, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,politistii Sectiei 3 Politie Galati…

- Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi ndash; Biroul Judetean de Politie Transporturi Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, in judetul Constanta, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de…

- Ieri, 2 noiembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat o percheziție, in municipiul Cluj-Napoca, la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv dupa ce a lovit cu pumnii si cu picioarele un angajat al Primariei care monta dispozitive de blocare a rotilor masinilor pentru care nu era achitata taxa de parcare. Agresorul, care fusese dat in consemn la frontiera, a fost prins pe Aeroportul Otopeni,…

- Un barbat din municipiul Tecuci a fost arestat preventiv dupa ce si-a amenintat si batut mama, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Politiei Municipiului Tecuci au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 41 de ani,…