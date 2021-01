Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe traseul R – 37 din raionul Cantemir, intre localitațile Ceadar Lunga si Taraclia. Un barbat de 22 de ani a fost transportat la spital cu diverse traumatisme, dupa ce masina pe care o conducea a derapat de pe traseu si s-a izbit violent intr-un copac.

- Un tanar de 23 de ani a fost impușcat in picior de polițiști, dupa o urmarire in trafic, in județul Prahova. Șoferul in mașina caruia se afla a refuzat sa opreasca la semnalele agenților. Este al doilea incident de acest fel, dupa ce in urma cu doar cateva zile un alt barbat a fost impușcat de polițiști.…

- Deși vremurile in care schimba mașinile de lux pe banda rulanta s-au dus, se pare ca Irinel Columbeanu este invațat sa conduca și autoturisme obișnuite. De-a lungul timpului in garajului fostului milionar s-au vazut mașini precum Rolls Royce sau Bentley. Ce mașina conducea Irinel Columbeanu cand era…

- Un tanar de 23 de ani a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor, iar acestia au fost nevoiti sa porneasca in urmarirea lui. Conducatorul auto si un pasager din masina erau beti, iar cel din urma a spart geamul sectiei de politie unde fusesera dusi pentru audieri.

- O patrula din cadrul Poliției Orașului Siret a oprit pentru control pe strada Basarabiei din localitate autoturismul condus de un localnic de 20 de ani. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 20 de ani nu poseda permis de conducere pentru…

- Acesta a fost oprit in trafic de catre politistii Sectiei 2 Gara si au deschis dosar penal pe numele soferului. "La data de 16 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Iasi au depistat un barbat de 37 de ani, din municipiul Pascani, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Iasi,…

- Accident teribil la Drochia. Un barbat, in varsta de 29 de ani, a ars de viu, dupa ce mașina pe care o conducea s-a rasturnat și a luat foc, in urma ciocnirii cu o remorca. Potrivit poliției, șoferul a ramas blocat in mașina.Totul s-a intamplat aseara in jurul orei 00:50, in apropiere de localiatea…

- In seara de marti, 13 octombrie, la ora 19:40, in timp ce conducea un autoturism dinspre Dumbravița spre Baia Mare, intr-o curba deosebit de periculoasa spre stanga, semnalizata prin indicatoare rutiere, carosabilul fiind umed, un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului și a lovit frontal un stalp…