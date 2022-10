Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer care ar fi fost baut la volan intr-o intersecție din Capitala a fugit in viteza de poliția și jandarmeria care incercau sa-l scoata din mașina, dupa ce a lovit alte autoturisme din fața sa.

- Drama pe o șosea din Capitala – un tanar a sfarșit in urma unui grav accident rutier. Cadrele medicale și polițiștii au intervenit, marți seara, la locul unui accident rutier soldat cu o victima. Din pacate, pietonul nu a putut fi salvat, in ciuda manevrelor de resuscitare la care a fost supus. Accidentul…

- Un baiat de 12 ani a fost gasit de politistii din Dolj la volanul unei masini, el fiind urmarit un kilometru deoarece nu a vrut sa opreasca la semnal. Baiatul luase masina parintilor, fara ca ei sa stie, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un tanar de 16 ani a reprezentat un real pericol pe o strada din orașul Buzau! Adolescentul a furat mașina parinților, iar apoi s-a aflat foarte aproape de a da peste cap radarul polițiștilor. Intamplarea s-a consumat luni, 19 septembrie. Pacalindu-și parinții, acesta s-a urcat la volanul mașinii parcate…

- In urma unui accident produs joi seara, 15 septembrie, pe pe traseul Chișinau – Ungheni, trei persoane au ajuns la spital. Mașina in care se aflau a ajuns intr-un camp dupa ce șoferul, care nu avea permis de conducere, a incercat o depașire periculoasa. Ulterior, polițiștii au stabilit preliminar ca…

- Un tanar de 19 ani a pierdut controlul asupra volanului și a intrat cu mașina in parapeții de pe Autostrada A3, aproape de Nadașelu. Baiatul a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa impact.

- Un membru din clanul Camataru din București a fost prins de catre oamenii legii conducand drogat și fara permis o mașina neinmatriculata. Acesta se pare ca a fugit de la locul accidentului dupa ce a intrat cu autovehiculul in stalp. Accidentul a avut loc la primele ore ale dimineții, chiar in Capitala,…

- Un tanar, posibil drogat, ar fi atacat trecatorii pe o strada din capitala, iar dupa - a amenințat un șofer și a urcat la volanul mașinii sale. Mai multe persoane, aflate in preajma, au incercat sa inlature barbatul de la volan, in timp ținea un cuțit in mana și pornea mașina.