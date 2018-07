Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani a provocat un accident cu masina pe care o furase de la tatal sau, in cartierul Kuncz din Timisoara, lovind mortal un copil de 3 ani si ranind o fata si o femeie care se aflau pe strada. Locuitorii din cartier au sarit sa il bata pe sofer, iar scandalul a fost aplanat de mascati.…

- Un vatman din Bucuresti a lovit intentionat cu tramvaiul o masina in care erau o mama cu doi copii. Incidentul socant a fost relatat de unul dintre calatorii din tramvai. „Tramvai intrat intentionat intr-o masina pe Bd-ul Timisoara, in masina fiind si un copil de 2 luni si unul de aprox 4 ani! Vatmanul:…

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din masina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Imagini cutremuratoare: Accident cumplit: Un tanar a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite, dupa ce o masina a intrat pe contrasens si a intrat intr-un microbuz.foto Un tanar de 27 de ani a murit, iar alte patru persoane au fost ranite intr-un accident produs dupa ce soferul unei masini a pierdut…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a murit, iar o adolescenta de 17 ani a fost ranita, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un autobuz oprit la o trecere pentru pietoni, accidentul producandu-se pe DN 2A, in judetul Constanta. Cele sase persoane aflate in mijlocul de transport in comun nu [...]