Un tânăr de 17 ani a murit, după ce a fost spulberat pe trecerea de pietoni din Câmpina

- Paul Alexandru Dragomir avea 17 ani și era elev in clasa a XI-a E la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" din Campina. Un copil excepțional, sensibil, educat, conștiincios, foarte implicat in tot ceea ce facea, dupa cum spun profesorii lui, dirigintele și conducerea colegiului. Un baiat minunat, dupa…

- Un accident tragic a avut loc, joi seara, in Campina, acolo unde un tanar de 17 ani a fost lovit mortal in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. La fața locilui au sosit mai mulți medici, insa baiatul nu a putut fi salvat. Ce s-a intamplat Victima, un baiat in clasa a X-a, […] The post Accident…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, din primele date, un autoturism condus de o tanara in varsta de 22 de ani ar fi surprins si accidentat un minor in varsta de 17 ani care se afla in traversarea strazii.Surse apropiate anchetei au precizat ca baiatul se afla pe trecerea de pietoni…

- Accident cumplit in București! Șoferul unui camion a spulberat un pieton care incerca sa traverseze strada. Tot in aceasta dimineața, o persoana a murit pe Bulevardul Poligrafiei pe sensul de mers spre Piața Presei.

- "Pe DN 1 Ploiesti-Brasov, la kilometrul 135, in localitatea Azuga, judetul Prahova, s-a produs un accident rutier, in care un autoturism a lovit o femeie de aproximativ 70 de ani pe trecerea de pietoni, dupa care a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule. In urma…

- Un barbat din județul Arad a murit, dupa ce a fost lovit din plin pe o trecere de pietoni. Șoferul vinovat nu a ținut cont de regulile de circulație și nu a acordat prioritate. De asemenea, acesta a fost supus unui test cu aparatul etilotest pentru a se stabili daca a consumat bauturi alcoolice.

- Polițiștul care a accidentat cu mașina doua minore, pe una dintre ele mortal, pe trecerea de pietoni, ieri, in București, nu era in misiune in timpul incidentului și nu avea semnalele acustice pornite, doar pe cele luminoase, a transmis purtatorul de cuvant al Parchetului, Radu Calin. „La acest moment…