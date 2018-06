Un tânăr de 16 ani, reținut pentru violarea unei fetițe de 3 ani Un tanar de 16 ani a fost retinut pentru 24 de ore de politistii clujeni pentru violarea unei fetite de 3 ani, in timp ce aceasta dormea intr-o locuinta improvizata din Cluj-Napoca. Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis miercuri și citat de Mediafax, tanarul ar fi fugit de la locul faptei, fiind cautat de The post Un tanar de 16 ani, reținut pentru violarea unei fetițe de 3 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un adolescent de 16 ani a fost retinut pentru 24 de ore de politistii clujeni pentru violarea unei fetite de 3 ani, in timp ce aceasta dormea intr-o locuinta improvizata din Cluj-Napoca, transmite corespondnetul MEDIAFAX.

