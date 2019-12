Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile austriece au dejucat un proiect de atentate, dintre care unul urma sa loveasca o piata de Craciun la Viena, potrivit agentiei austriece de presa APA, citata marti de France Presse. Parchetul responsabil cu ancheta nu a putut fi contactat luni pentru comentarii. Trei barbati de origine cecena…

- Daca pentru cei mai mulți dintre timișoreni Targul de Craciun din centrul orașului este prilej de bucurie și de a descoperi cadouri pentru cei dragi... The post Grinch de Timișoara: prins la furat in Targul de Craciun appeared first on Renasterea banateana .

- Un roman in varsta de doar 19 ani a murit, sambata, intr-un cumplit accident rutier produs intre localitatile Gavirate si Caravate din provincia Varese... The post Accident groaznic in Italia: Un tanar roman de 19 ani a murit prins intre fiare appeared first on Renasterea banateana .

- Ziarul Unirea Un tanar de 21 de ani, din Alba iulia a fost prins fara autorizație provizorie de circulație Tanar de 21 de ani, din Alba Iulia prins fara autorizație provizorie de circulație. La data de 02 octombrie 2019, in jurul orei 15.35, ... Un tanar de 21 de ani, din Alba iulia a fost prins fara…

- Un urs de 100 de kilograme este pazit de jandarmi, dupa ce s-a prins intr-un laț, pe raza satului Coza din comuna Tulnici. Animalul a fost gasit pe un teren din satul Coza, iar autoritațile nu au putut sa il elibereze pentru ca nu au o arma cu tranchilizante pentru a adormi animalul. Inițial s-a […]…