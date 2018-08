Stiri pe aceeasi tema

- In data de 29 iunie, la sediul Secției 6 Poliție Craiova s-a prezentat un tanar de 20 de ani, din localitate, care a declarat ca a gasit un portofel in timp ce se deplasa pe Calea București. Polițiștii au luat ...

- Judecatorii i-au condamnat pentru omor calificat pe protagonistii incidentului sangeros care a avut loc in Braila. Disputa dintre infractori a pornit se pare de la bani si impartirea zonelor de influenta in oras pentru practicarea proxenetismului.

- Politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in data de 2 iunie, un barbat, de 38 de ani, din municipiul Targu Jiu, a deținut, fara drept, o arma neletala, calibru 9 mm și muniție aferenta, respectiv 11 proiectile metalice, acesta…

- „Un tanar de 21 de ani, din comuna Oșorhei, in timp ce conducea un autoturism Audi pe strada Calea Clujului inspre strada Dragoș Voda, la intersecția cu strada Olarilor, a efectuat un viraj la stanga fara sa se asigure și a intrat in coliziune cu un autoturism Opel Astra condus din sens opus,…

- Vineri, 25 mai, in jurul orei 01.00 politia Borsa a fost sesizata despre faptul ca pe strada Independentei din oras are loc un incendiu la o magazie de lemne. Pentru stingerea incendiului, care a cuprins mai multe magazii de lemne si care s-a extins si la un autoturism, au intervenit lucratori si autospeciale…

- Noi detalii au ieșit la iveala, marți, in urma audierilor, in cazul scandalului care a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, pe Bulevardul Nicolae Titulescu din Targu-Jiu. Un adolescent de 18 ani, din comuna Licurici, a fost lovit cu un cuțit in picior și in zona hemitoracelui drept…

- La data de 15 mai a.c., polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Novaci au identificat pe un drum forestier de pe raza comunei Baia de Fier, doua autovehicule care transportau material lemnos. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a constatat faptul ca un autoturism era condus…

- Un tanar de 16 ani a fost dus cu ambulanța la spitalul din Campia Turzii, dupa ce prietenii lui au sunat la 112, pentru ca acesta acuza o stare de inconștiența și era intins pe caldaram. Read More...